'Quem quer o Banco Central autônomo é o mercado', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta segunda, 1º, o modelo de funcionamento do Banco Central. Ao defender a prerrogativa do presidente da República de escolher o chefe do BC, Lula afirmou que a reivindicação de maior autonomia à autarquia se deve à ação do "mercado". "Quem quer o Banco Central autônomo é o mercado", disse Lula em entrevista à Rádio Princesa, em Feira de Santana, na Bahia.

Os ataques de Lula aos juros altos e ao Banco Central não são novidade, mas ele subiu o tom nas últimas duas semanas, quando começou um sequência de entrevistas a rádios pelo País. E essas investidas passaram a ser vistas por analistas do mercado como um indício de que o presidente vai interferir nas decisões do BC assim que seu indicado assumir o comando do órgão, após o fim do mandato de Roberto Campos Neto - o primeiro presidente do BC com mandato e autonomia definidos por lei, que deixará o cargo em dezembro.

Na entrevista à Rádio Princesa, ontem, Lula associou Campos Neto de novo ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "O Banco Central tem que ser de uma pessoa que seja indicada pelo presidente. Como é que pode um presidente da República ganhar as eleições e depois não poder indicar o presidente do Banco Central? Eu estou há dois anos com o presidente do BC do Bolsonaro. Então, não é correto", reclamou, acrescentando: "O que não dá é o cidadão ter um mandato e ser mais importante do que o presidente da República. É isso que está equivocado".