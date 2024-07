MRE: ainda há resistência à pauta dos biocombustíveis no âmbito do G20

O secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério de Relações Exteriores (MRE), embaixador André Corrêa do Lago, disse nesta terça-feira, 2, que ainda há resistência à pauta dos biocombustíveis no âmbito do G20. Esse movimento, disse, vem de países com pequena extensão territorial, que temem o uso de terras agricultáveis para a produção desse insumo.

"É uma questão de desmistificação do tema, que está acontecendo. Essa resistência está diminuindo e a questão do SAF (combustível de aviação sustentável) tem ajudado nisso", disse. As declarações foram dadas em conferência do T20 no Rio de Janeiro. O grupo reúne think tanks do grupo das 20 maiores economias do mundo.

A União Europeia é um dos principais atores que resistem a abraçar incentivos aos biocombustíveis. Ainda assim, lembrou Corrêa do Lago, os países do bloco hoje absorvem toda a produção de etanol de segunda geração, por exemplo, o que já demonstraria um avanço da pauta.