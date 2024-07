IPC-Fipe sobe 0,26% em junho, menos que o esperado, e acumula inflação de 2,97% em 12 meses

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,26% em junho, acelerando ante o ganho de 0,09% de maio, mas perdendo força em relação ao acréscimo de 0,40% verificado na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados nesta terça-feira, 2, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O resultado de junho ficou abaixo do piso das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de altas de 0,36% a 0,43%, com mediana de 0,39%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro semestre do ano, o IPC-Fipe acumulou inflação de 1,87%. No período de 12 meses até junho, o índice avançou 2,97%, também vindo abaixo do piso das projeções, que iam de 3,06% a 3,14%.