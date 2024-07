Ibovespa defende a linha dos 124 mil pontos apesar da pressão no câmbio

Apesar do prosseguimento da pressão no câmbio, que colocou o dólar a R$ 5,70 na máxima desta terça-feira, o Ibovespa avançava para a linha dos 125 mil pontos, cedida nos ajustes finais, pouco acima da estabilidade no fechamento e no maior nível desde 22 de maio, então aos 125.650,03. Hoje, o índice da B3 oscilou dos 124.310,24 aos 125.490,73 pontos, saindo de abertura aos 124.720,19 pontos. Ao fim, mostrava leve ganho de 0,06%, aos 124.787,08 pontos, com giro a R$ 20,0 bilhões. Na semana e no mês, sobe 0,71%, limitando a perda do ano a 7,00%. Ao comentar a alta do dólar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve as baterias voltadas nesta terça-feira ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, a quem acusou de viés político - e que, dessa forma, não deveria estar à frente da instituição, no entender de Lula. O mandato de Campos Neto termina no fim do ano, e o mercado segue auscultando sinais, até aqui desfavoráveis, sobre como ficará a autarquia no ano que vem, sob fogo cerrado de Lula e do PT nas últimas semanas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, afirmou hoje que Campos Neto seria o responsável por suposto ataque especulativo ao real, e que a autoridade monetária estaria de "braços cruzados", sem fazer operações no mercado de câmbio para conter a desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar.

Em contraponto a Lula e Gleisi, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, procurou garantir que não há nada que o governo esteja planejando no sentido de conter o câmbio, mas que é preciso "acertar a comunicação" sobre a autonomia do Banco Central e a "rigidez" do arcabouço fiscal. Haddad fez referência à declaração dada pelo presidente Lula mais cedo - que, na avaliação do ministro, "elogiou" o arcabouço e a autonomia da autoridade monetária. Para Haddad, é esse encaminhamento que irá "tranquilizar" as pessoas. Para além da boa vontade de bombeiro que analistas ainda atribuem a Haddad, as declarações políticas contra a autonomia do BC têm aprofundado a desconfiança do mercado quanto às intenções do governo sobre as contas públicas, punindo especialmente câmbio e juros futuros, com a imposição de mais prêmios frente à incerteza que tem se enraizado para 2025. Ante o fogo cerrado, o Ibovespa tem conseguido, até aqui, defender a recuperação iniciada na segunda quinzena de junho - mas o fôlego tende a ser encurtado pela pressão derivada do enfraquecimento do real e da imposição de prêmios crescentes na curva do DI. "Ainda que se queira atuar sobre a Selic com imediatismo, o que conta, no fim do dia, é a ponta longa da curva de juros, que tem mostrado mais exigência de prêmio pelo mercado. Se não tem boa indicação sobre o fiscal, isso não muda. E o ajuste pelo lado das despesas já mostrou seus limites, é preciso cortar gastos", observa Cesar Mikail, gestor de renda variável na Western Asset.