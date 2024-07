Com câmbio no nível atual, queda de exportação se reduz de 3,9% a 2,6%, diz Zanella, da Abimaq

De acordo com a diretora da Abimaq, por um lado, o dólar no nível atual é positivo para o setor, que exporta 20% do que produz. O problema são essas oscilações bruscas que o câmbio tem apresentado.

Se o câmbio permanecer no nível atual, a previsão de queda das exportações feita pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) no mês de abril, de 3,9% em 2024, poderá ser reduzida para 2,6%. É o que disse nesta terça-feira, 2, a diretora de Competitividade, Economia e Estatística da entidade, Cristina Zanella.

Agora, pelo lado dos importadores, de acordo com ela, o atual nível do câmbio não é bom porque os itens que respondem por 30% da produção de máquinas e equipamentos comprados de fora do País.

Mas no geral, de acordo com Zanella, "o câmbio mais elevado é mais positivo, desde que permaneça sem oscilações".

Ao comentar sobre maio, especificamente, a diretora da Abimaq chamou a atenção para o aumento de 6,2% das importações em relação a abril. Foram as importações que puxaram o aumento de 2,6% do consumo aparente do setor em maio. No mês as exportações caíram 12%.