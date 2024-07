Bolsas de NY fecham em alta e levam S&P 500 e Nasdaq a recordes, com salto de 10% da Tesla

As bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, em meio à escalada das ações do setor de tecnologia e principalmente da Tesla, que levaram S&P 500 e Nasdaq a novos recordes de fechamento. O alívio nos juros dos Treasuries ajudou a manter o clima benigno em Wall Street, após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, citar progressos contra a inflação nos EUA.

O índice Dow Jones encerrou a sessão com valorização de 0,41%, a 39.331,85 pontos; o S&P 500 subiu 0,62%, a 5.509,01 pontos; e o Nasdaq avançou 0,84%, a 18.028,76 pontos. Foi a primeira vez que S&P 500 fechou acima de 5,5 mil pontos e o Nasdaq encerrou além dos 18 mil pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em destaque, Tesla saltou 10,20%, depois que a fabricante de veículos elétricos informou entregas que superou a expectativa de analistas. Por outro lado, Nvidia perdeu 1,31%, em contínua correção após a forte escalada no primeiro semestre.