Bolsas da Europa operam em baixa após dados mistos do CPI da zona do euro

Por Sergio Caldas São Paulo, 02/07/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, após os ganhos do pregão anterior, enquanto investidores digerem dados mistos da inflação da zona do euro em meio à especulação de quando o Banco Central Europeu (BCE) poderá voltar a cortar juros. Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,58%, a 510,06 pontos.

Pesquisa da Eurostat mostrou que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou para 2,5% em junho, como previsto, mas o núcleo do índice ficou estável em 2,9%, frustrando expectativas de um leve arrefecimento. Após cortar juros no começo do mês passado, o BCE tem adotado uma postura cautelosa sobre uma nova redução, uma vez que o núcleo do CPI e os preços de serviços da zona do euro seguem elevados. Em junho, a inflação anual de serviços ficou em 4,1%, mesmo nível do mês anterior. O BCE busca atingir inflação de 2% de forma sustentável. Nas próximas horas, os presidentes do BCE, Christine Lagarde, e do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), Jerome Powell participam de painel de fórum promovido pelo BCE na cidade portuguesa de Sintra.