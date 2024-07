Bolsas da Europa fecham em queda, com riscos políticos e incertezas sobre juros do BCE

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta terça-feira, 2, em meio à percepção de riscos políticos nos dois lados do Atlântico Norte. O quadro reflete também as incertezas referente à política monetária, no dia em que a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reforçou não haver garantias de que a instituição voltará a cortar juros na próxima reunião.

O mercado europeu reverteu o rali de alívio que havia se disseminado na véspera, após o primeiro turno das eleições legislativas na França reduzir as chances de uma maioria absoluta dos grupos radicais na Assembleia Legislativa. A avaliação, no entanto, é de que os riscos ainda estão na mesa, antes da segunda etapa do pleito, que acontece no próximo domingo.

Há ainda algum desconforto com a possibilidade de o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump voltar à Casa Branca com um controle republicano do Congresso.