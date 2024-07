Bolsas da Ásia fecham mistas, com ganhos em Tóquio em meio a especulação sobre BoJ

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 02/07/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, com a de Tóquio atingindo o maior nível em três meses em meio a expectativas de mais aperto monetário pelo Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês).

O índice japonês Nikkei subiu 1,12% em Tóquio, a 40.074,69 pontos, ultrapassando a barreira dos 40.000 pontos pela primeira vez desde 29 de março, à medida que ações financeiras avançaram com especulação de que o BoJ se prepara para voltar a elevar juros, após o aumento inicial de março.