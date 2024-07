BCE: processo de relaxamento não é linear nem está determinado a priori, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que as projeções e dados mais recentes permitiram que a instituição cortasse os juros em 25 pontos-base em sua última reunião, mas renovou o alerta de que esse processo de relaxamento "não é linear" nem será determinado a priori, dependente da análise dos dados e do cenário em geral a cada reunião. Ela falou em painel organizado pelo próprio BCE em Sintra, Portugal, ao lado do presidente do BC brasileiro, Roberto Campos Neto, e do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell.

Lagarde previu que a inflação em um ano na zona do euro deve estar em "pouco mais de 2%", mas também projetou que haverá sobressaltos, além de renovar em mais de um momento de sua participação a postura cautelosa, com reavaliação do quadro a cada reunião, nas próximas decisões de juros, levando em conta as decisões de outros bancos centrais, como obviamente o próprio quadro na zona do euro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A dirigente considerou que a inflação de serviços na região ainda está em nível elevado, mas também recordou que ela não precisará cair até 2%, pois a de bens mostra mais fraqueza e as duas podem se equilibrar, para o índice geral ficar na meta. De qualquer modo, Lagarde se disse bastante atenta aos componentes da inflação de serviços e as razões desse nível atual, além de recordar que a inflação no mês passado veio mais baixa que a anterior, "o que é bom", com o BCE "bastante avançado" na trajetória de desinflação almejada.