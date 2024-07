Padilha: Vamos reafirmar compromisso com arcabouço fiscal no envio do PLOA em agosto

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira, 1º, que quem especula acreditando numa "irresponsabilidade fiscal" do governo vai "errar de novo" e apontou o envio do Orçamento de 2025 como um marco para o Executivo confirmar seu compromisso com o arcabouço fiscal e o limite para o crescimento de despesas imposto pela regra. As declarações foram dadas por Padilha após sair de reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ser questionado sobre qual medida o governo tomaria para recuperar a credibilidade em torno da política de revisão de gastos, num cenário em que a cotação do dólar já ultrapassa os R$ 5,60.

"Mais uma vez esse governo vai surpreender os pessimistas que tentam incutir no Lula a imagem de gastador. Lula já surpreendeu a todos em seus outros governos. Neste terceiro governo, o presidente acabou com a gastança irresponsável do governo anterior, de irresponsabilidade fiscal, com desonerações, aumento de auxílios vinculados a fraudes, calotes em precatórios. O governo restabeleceu o compromisso com a responsabilidade fiscal, e posso reafirmar o compromisso com o arcabouço fiscal vigente", respondeu Padilha.

O ministro não deu sinalizações mais concretas sobre eventuais anúncios que possam ser feitos pelo governo para frear a pressão dos gastos obrigatórios no governo, mas citou "prazos", entre eles o do envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, que precisa ser apresentado até o fim de agosto ao Congresso. Para Padilha, com o texto, o Executivo vai confirmar seu compromisso de manter as despesas crescendo até o limite estabelecido pelo novo marco fiscal.