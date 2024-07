Não é correto jogar culpa de qualquer ajuste fiscal em cima do mínimo, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer que não pretende desatrelar do salário mínimo os benefícios da Previdência. A declaração ocorreu nesta segunda-feira, dia 1º, em entrevista à Rádio Princesa, de Feira de Santana, na Bahia.

"Eu não faço isso porque não é correto do ponto de vista econômico, não é correto do ponto de vista político e não é correto do ponto de vista humanitário você tentar jogar a culpa de qualquer ajuste que você tem que fazer em cima do mínimo", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula prosseguiu: "o mínimo é o mínimo. Não tem nada mais baixo do que o mínimo. O mínimo é aquilo que está estabelecido por lei para que a gente garanta ao trabalhador a possibilidade de comer as calorias e proteínas necessárias".