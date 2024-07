Inclusão financeira e proteção contra superendividamento são temas do G20 no Ceará

Encontros do G20 no Ceará seguem desta segunda-feira, 1, até a quarta-feira, 3. Crédito: Divulgação/ Casa Civil Helene Santos

O executivo citou o exemplo do Ceará Credi (Programa de Microcrédito Orientado do Governo do Estado), "que facilita a concessão de crédito para os pequenos e médios empreendedores". "Então, quando as maiores economias do mundo sentam para discutir como fornecer, da melhor forma, crédito para pequenos empreendedores, para quem precisa, e também a segurança contra o superendividamento, isso é fundamental pelo impacto concreto na vida das pessoas", afirmou. Elmano também enfatizou que a inclusão financeira é um tema essencial para o desenvolvimento econômico sustentável e a justiça social.