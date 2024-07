Hildo Rocha: Pedimos cálculo de efeito de possível ampliação de isenção da cesta básica

Os deputados que participam dos grupos de trabalho para regulamentar a reforma tributária tiveram uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para ajustar os pontos finais do texto, entre eles os cálculos para ampliação da cesta básica.

O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) explicou que a Fazenda ainda encaminhará aos deputados um cálculo do impacto da eventual ampliação das isenções na cesta básica. Ele estava acompanhado de outros deputados do GT - como Cláudio Cajado (PP-BA), Reginaldo Lopes (PT-MG), Luiz Gastão (PSD-CE) e Moses Rodrigues (União-CE). Os parlamentares relataram que o cálculo é necessário porque as proteínas animais "devem" entrar na lista de produtos com isenção para cesta básica, o que vai pressionar a alíquota base para cima, como já alertou a Fazenda desde a entrega da proposta.

O deputado Reginaldo Lopes disse que os cálculos do grupo apontam que a inclusão das carnes no rol de produtos da cesta básica com alíquota zerada deve ter um impacto de 0,57 ponto porcentual na alíquota padrão.