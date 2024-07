Dada magnitude do choque de inflação, 'pouso suave' ainda não é garantido, diz Lagarde, do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou que, dada a magnitude do choque de inflação na zona do euro, é cedo para concluir que a região alcançou um "pouso suave" - fenômeno que descreve o controle dos preços sem um impacto significativo na inflação.

Na abertura do fórum do BCE em Sintra, Portugal, Lagarde lembrou que a política monetária restritiva ajudou a conter a inflação, mas também prejudicou o crescimento econômico. "As taxas de juro subiram de forma constante e permaneceram elevadas enquanto a economia estagnava durante cinco trimestres consecutivos", lembrou.

Vigilantes