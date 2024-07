Com dívida de R$ 57,5 milhões, Casa do Pão de Queijo pede recuperação judicial

Pedido de RJ inclui a companhia Casa do Pão de Queijo e 28 filiais pelo Brasil

Crédito: Divulgação/Casa do Pão de Queijo.

Do montante da dívida a ser negociado, R$ 244,3 mil são para pagar trabalhadores, R$ 55,8 milhões para quirografários — sem garantias — e R$ 1,3 milhão para credores que detêm microempresas ou empresas de pequeno porte.

O pedido, cuja as informações foram divulgadas pelo jornal Valor Econômico, inclui a própria companhia Casa do Pão de Queijo e 28 filiais pelo Brasil, localizadas em aeroportos.

A rede de cafeterias Casa do Pão de Queijo entrou com uma ação de recuperação judicial (RJ) na Vara de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 4ª Região Administrativa Judiciária, em meio à dívida de R$ 57,5 milhões.

A companhia esclareceu, ainda, que a dívida não sujeita a efeitos da recuperação judicial soma R$ 53,2 milhões e que há um passivo tributário de R$ 28,7 milhões, segundo o Valor.

Um dos motivos que afetou a Casa do Pão de Queijo esteve relacionado à inundação do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, onde estavam quatro lojas "rentáveis e com fluxo de caixa significativo".

O impacto das chuvas intensas no Rio Grande do Sul gerou um prejuízo de R$ 1 milhão por mês em vendas, somado à perda mensal de R$ 250 mil no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês).