BIS alerta para 'cenário desafiador', mas vê aumento de juros apenas em caso extremo

O Banco de Compensações Internacionais (BIS) alerta para um cenário ainda "desafiador" na economia global, mas descarta aumento de juros na maioria dos países. A inflação deve continuar em queda, com alguma inércia na última fase da luta contra os preços e, portanto, os bancos centrais têm de estar atentos a mudanças no horizonte e a necessidade de voltar a subir as taxas, o que deveria ocorrer somente em casos extremos, conforme a entidade, que publicou hoje o seu relatório anual.

"A principal mensagem que temos é que provavelmente não deveríamos ter quaisquer aumentos nas taxas de juro nesta fase na maioria dos países", disse o gerente-geral do BIS, Agustín Carstens, em coletiva de imprensa, para comentar o documento.

O cenário base da entidade, com sede em Basileia, na Suíça, é de que a economia global fará um pouso suave e que a queda da inflação será "duradoura", com os índices voltando às metas estabelecidas pelos bancos centrais. O BIS traça outros dois cenários alternativos plausíveis. No primeiro, a inflação ressurge, com resistência nos preços ou possíveis choques. No segundo, segue em queda, mas o crescimento da economia global se deteriora de forma acentuada, podendo levar à uma aterrissagem forçada.