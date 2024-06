STF tem maioria para reverter bloqueio de verbas da Emop

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para anular decisões da Justiça do Trabalho que determinaram o bloqueio ou penhora de valores das contas da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop) para pagamento de verbas trabalhistas. De acordo com o governo do Rio de Janeiro, autor da ação, o bloqueio de verbas da empresa foi determinado em 59 processos judiciais.

O governo estadual alegou que o Supremo já decidiu que as empresas públicas estão sujeitas ao regime de precatórios e têm direito às mesmas prerrogativas da Fazenda Pública.

O relator, Kássio Nunes Marques, acolheu o argumento por entender que a Emop é dependente do Estado e "não há como supor caracterizada a lucratividade como intuito ou finalidade" da empresa.