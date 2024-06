Produção industrial revisada dos EUA tem ligeiras alterações em anos anteriores, diz Fed

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) reviu o seu índice de produção industrial e as medidas relacionadas de capacidade e utilização da capacidade do país. Em termos líquidos, as taxas de crescimento da produção total se mantiveram pouco alteradas nos últimos anos, ficando a maior parte dos anos inalteradas; as taxas de variação para 2020 e 2023 foram revistas em alta de 0,1 ponto porcentual e em baixa de 0,1 ponto porcentual, respectivamente. Da mesma forma, as taxas de utilização para o total da indústria pouco mudaram em relação às estimativas anteriores.

Dado que as revisões foram mínimas, o quadro geral do desempenho do setor industrial desde a pandemia permanece inalterado. Após uma contração acentuada no primeiro semestre de 2020 devido à pandemia, o setor industrial recuperou no final do ano e em 2021, e apresentou um crescimento mais modesto em 2022. O crescimento da produção abrandou ainda mais em 2023, com a produção praticamente estável desde 2022.

No quarto trimestre de 2023, a utilização da capacidade para o total da indústria situou-se em 78,3 por cento, 0,5 ponto porcentual abaixo da sua estimativa anterior e cerca de 1,5 ponto porcentual abaixo da sua média de longo prazo (1972-2023). A maior parte da pequena revisão em baixa da utilização reflete revisões modestas em alta nas estimativas da capacidade. As taxas de utilização para 2018 a 2022 estão próximas das estimativas anteriores - dentro de 0,3 ponto porcentual - e as revisões de anos anteriores são insignificantes.