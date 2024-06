Precisamos controlar melhor o preço dos alimentos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o controle sobre os preços dos alimentos para barateá-los e citou o arroz como exemplo. As declarações ocorreram em entrevista à Rádio FM O Tempo, nesta sexta-feira, 28.

Na ocasião, Lula disse que decidiu importar 1 milhão de toneladas de arroz por ter visto um saco de cinco quilos do alimento a R$ 36, enquanto deveria, para ele, estar a R$ 23.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Um saco de arroz de cinco quilos tem que estar de acordo com o poder aquisitivo do povo mais humilde", afirmou. Lula disse, ainda, que houve barateamento nos preços do feijão e da carne, mas que ainda é preciso baixar os valores de outros produtos. "Mas ainda é preciso baratear tudo, para que o povo possa ter acesso", disse. "Então, nós precisamos controlar melhor."