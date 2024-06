População desalentada tem menor contingente desde o trimestre até junho de 2016, diz IBGE

O Brasil registrou 3,327 milhões de pessoas em situação de desalento no trimestre encerrado em maio, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população desalentada desceu assim ao menor contingente registrado desde o trimestre encerrado em junho de 2016.

De acordo com o IBGE, a taxa de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas permaneceu em 5,1% no trimestre até maio, ante também um patamar de 5,1% no trimestre até fevereiro.