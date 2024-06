Petróleo fecha em queda, mas acumula avanços de mais de 11% no primeiro semestre de 2024

Os preços do petróleo recuaram nesta sexta-feira, 28, enquanto investidores aguardam por novos drivers para o setor e tomam posições após os dados de inflação nos Estados Unidos, preocupados com uma possível redução na demanda. O último pregão do primeiro semestre consolidou ganhos de mais de 10% nos preços do óleo nos seis meses iniciais de 2024.

O WTI para agosto fechou em queda de 0,24% (US$ 0,20), em US$ 81,54 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para setembro caiu 0,30% (US$ 0,26), a US$ 85,00 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE). Na comparação semanal, o contrato do WTI subiu 1%; e o do Brent avançou 0,79%. Já no primeiro semestre de 2024, o WTI subiu em torno de 14%; e o Brent avançou perto de 11%.

Pela manhã, os preços do petróleo chegaram a subir, mas devolveram o avanço após a rodada de indicadores americanos. A inflação medida pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) desacelerou em maio, de acordo com as projeções. Além disso, a leitura do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de junho ficou acima da expectativa dos analistas, na pesquisa do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago, e o sentimento do consumidor dos EUA caiu menos do que o esperado, segundo a Universidade de Michigan, indicando uma economia resiliente no país.