Para Galípolo, economia aquecida e hiato apertado sugerem desinflação mais lenta ou custosa

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o hiato do produto mais apertado e a atividade econômica aquecida sugerem que o processo de desinflação será mais custoso no Brasil.

"Economia aquecida e hiato apertado sugerem desinflação mais lenta ou custosa. E um câmbio elevado também sugere desinflação mais lenta ou custosa", disse em evento organizado por alunos da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.

O diretor do BC também afirmou que o mercado de trabalho está aquecido, mas que o banco não enxerga um link evidente com os preços da economia, ou seja, o movimento da inflação. Ele observou que os economistas vêm sendo surpreendidos recorrentemente com o crescimento da economia.