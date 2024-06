Número de inadimplentes estabiliza após 9 meses consecutivos em queda, diz Equifax BoaVista

O número de registros de inadimplentes na base de dados do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) apresentou estabilidade em maio de 2024 - com uma variação de 0,01% em relação a abril - após nove meses consecutivos de queda, considerando dados com ajuste sazonal, aponta a Equifax BoaVista.

Para o economista da Equifax BoaVista, Flávio Calife, essa estabilidade no número de inadimplentes no SCPC "reflete a melhora que vinha sendo observada nos fatores condicionantes, com destaque para os números de emprego e juros". "Agora essa tendência de melhora parece ter chegado ao fim depois de um longo período de recuos mensais de inadimplentes, como reflexo da estabilidade no mercado de trabalho e do fim esperado nas quedas dos juros."

Na análise dos dados originais, houve um aumento de 0,85% nos registros de inadimplência em maio em comparação ao mesmo período do ano anterior, após uma alta de 2,45% em abril. No acumulado de 12 meses, o crescimento dos registros de inadimplentes desacelerou de 1,4% em abril para 0,8% em maio de 2024.