Morar em hotel? Conheça o flat, alternativa ao tradicional aluguel

O cantor e compositor Jorge Ben Jor chamou a atenção alguns anos atrás, quando se tornou o único hóspede do famoso hotel Copacabana Palace durante meses. O artista havia fechado um contrato de estadia prolongada enquanto sua casa era reformada.

No entanto, com o agravamento da Pandemia de Coronavírus e o consequente lockdown, Jorge passou a morar sozinho no centenário hotel carioca. Pratica comum entre famosos no Brasil e no exterior, a estadia prolongada em hotéis pode chegar a preços bem altos.

Para entender os custos de morar em um hotel, O POVO procurou alguns estabelecimentos em Fortaleza. Um hotel na Praia de Iracema informou que pode estender a permanência do hóspede por até 4 meses e dá um desconto de 40% para hospedagens a partir de 30 dias corridos. Fazendo as contas, passar 2 meses vivendo no hotel custaria R$ 8.640 por mês.