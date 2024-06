Lula diz que dólar sobe porque há especulação com derivativos e defende que BC investigue

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu a abertura de uma investigação pelo Banco Central sobre a especulação com derivativos para valorizar o dólar. Em entrevista à Rádio FM O Tempo, nesta sexta-feira, 28, Lula afirmou que "o dólar está subindo porque tem especulação com derivativos" para enfraquecer a moeda brasileira. Declarações similares já haviam sido feitas na quinta-feira 27.

O chefe do Executivo também voltou a associar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao dizer que o economista "pensa ideologicamente igual" ao governo anterior.

Lula disse que Campos Neto "não está fazendo o que deveria fazer corretamente" e que pretende escolher um substituto "responsável" para iniciar o mandato no ano que vem.

Lula também relembrou que Henrique Meirelles presidiu o Banco Central por oito anos em seus dois mandatos nos anos 2000 e afirmou que, desde então, não tem "preocupação" de "ficar brigando com a taxa de juros".

"O presidente da República não pode ficar brigando com o presidente do Banco Central", disse Lula. "O presidente da República não vai ficar dando palpite para baixar ou aumentar os juros. O chefe do Executivo tem que confiar no presidente do Banco Central."

Lula acrescentou: "Isso vai melhorar quando eu puder indicar o presidente do Banco Central, e vamos construir uma nova filosofia."