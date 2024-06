Indicador da CNI de custos industriais volta a cair no 1º trimestre

O recuo nos custos no primeiro trimestre de 2024 foi motivado pela queda de dois dos três componentes do indicador: o custo de produção, que caiu 1,4%, e o custo de capital, redução de 2,0%. Já o custo tributário registrou alta de 1,7% no mesmo período, mas não foi suficiente para reverter a queda dos demais componentes do ICI.

O Indicador de Custos Industriais (ICI) voltou a cair no primeiro trimestre do ano. Segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 28, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o índice registrou queda de 1,0% ante o quarto trimestre de 2023. O ICI vinha em trajetória de queda há cinco trimestres, que foi interrompida por um avanço nos últimos três meses do ano passado.

O índice que apura o custo com a produção industrial caiu 1,4% no primeiro trimestre do ano, após ter registrado alta no último trimestre de 2023. Mesmo com esse recuo, o índice está 44,4% acima do patamar verificado no primeiro trimestre de 2020 (pré-pandemia).

A pesquisa mostra que, mesmo com a queda dos custos no primeiro trimestre, o indicador ainda permanece em patamar elevado, 28,8% acima do verificado no período pré-pandemia.

Segundo o levantamento da CNI, o componente custo com pessoal foi o que mais contribuiu para a queda do índice de custo de produção, com recuo de 3,5% no período. Essa diminuição foi puxada pela queda de 3,0% da massa salarial do início do ano. Por outro lado, o emprego teve avanço de 0,5% no primeiro trimestre.

O indicador que mede custo com bens intermediários recuou 1,0% em razão da queda, em mesma magnitude, tanto para bens intermediários nacionais como para bens intermediários importados.

O único dos componentes do custo de produção que subiu no trimestre foi o custo com energia, que teve alta de 2,1%. "Isso se deve à elevação de todos os seus componentes: alta de 3,1% no custo com energia elétrica, avanço de 0,6% para óleo combustível e aumento de 2,0% do custo com gás natural", destaca a CNI.

Custo com capital

O índice de custo com capital caiu 2,0% no primeiro trimestre, após três quedas consecutivas. Assim, destaca a pesquisa, o custo com capital foi o componente do ICI que mais recuou, contribuindo para a redução dos custos da Indústria de Transformação na passagem do quarto trimestre de 2023 para o primeiro trimestre deste ano. No entanto, quando se compara com o período pré-pandemia, o custo com capital ainda mostra alta de 34,2%.

Custo tributário