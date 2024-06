Galípolo: Trabalhar com Campos Neto tem sido fantástico, ele tem experiência incrível

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que trabalhar com o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, tem sido "fantástico". "Ele tem uma experiência incrível", disse em evento organizado por alunos da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Questionado sobre a política fiscal, ele disse que não gosta de comentar o tema. "Estive na Fazenda, sei das dificuldades de avançar nas agendas. Como Campos Neto tem falado, o esforço da Fazenda e Planejamento é evidente", disse. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 'Diálogos no Copom são sempre zero dogmáticos, com muita honestidade intelectual'

Galípolo saiu em defesa do corpo de diretores da instituição, ao dizer que não gostaria se o consenso pela manutenção da taxa de juros na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) virasse um "escudo" para defender de críticas os membros do colegiado. "Os diálogos no Copom são sempre zero dogmáticos, com muita honestidade intelectual. Precisamos normalizar a divergência no Copom, entender que não significa outra coisa além disso", afirmou. Próximo presidente