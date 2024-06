Galípolo diz que decisão sobre metas já havia sido tomada e que reunião foi para esclarecimento

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira, 28, que a decisão sobre a meta contínua de inflação já havia sido tomada e a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) serviu apenas para esclarecimentos a este respeito. Galípolo reforçou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já esclareceram a reunião que tratou do decreto da meta. "A publicação do decreto de metas atendeu aquilo que já havia sido comunicado. O decreto de metas reforçou e corroborou o que já estava dentro do esperado", disse. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele fez o comentário no Financial Week, da Liga de Mercado Financeiro, promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.

Ele disse, também, que o BC é uma instituição aberta a revisitar suas práticas, mas ponderou que qualquer mudança tem de ser conservadora. Ideia de ano-calendário O diretor de Política Monetária do Banco Central defendeu a adoção da meta contínua de inflação. "O Brasil era um dos únicos países que continuava com meta de ano-calendário. Fazia pouco sentido continuar com a meta de ano-calendário. A ideia de ano-calendário faz pouco sentido, não se coaduna com a prática da política monetária", disse.