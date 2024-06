Galípolo: desancoragem adicional de expectativas de inflação coloca BC em situação 'complexa'

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, reconheceu que a divisão do Comitê de Política Monetária (Copom) na reunião de maio, embora técnica, adicionou ruído na economia e disse que, agora, a desancoragem adicional da inflação coloca a diretoria do banco em situação "complexa".

"É mais difícil nove no Copom errarem do que um sozinho. Divergências no Copom costumam estar dentro do intervalo de confiança do modelo", afirmou o diretor do BC.

Galípolo disse, também, que o Brasil tem sofrido mais do que seus pares emergentes por "n" razões. "O mercado do Brasil é mais líquido. Isso faz com que nossos ativos sofram. Existem ruídos e idiossincrasias domésticas que contribuem para uma performance pior", comentou.