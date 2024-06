Dolar sobe e impulsiona juros, com mercado de olho nos Treasuries e Lula, antes de PCE

Os juros futuros operam em alta na esteira da valorização do dólar e dos rendimentos dos Treasuries e com investidores repercutindo novas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e críticas ao mercado e à Vale.

O presidente afirmou que pretende discutir uma solução para a dívida de Minas Gerais com a União na semana que vem, caso o Tesouro apresente ao governo uma proposta sobre o tema. Para Lula, o dólar está subindo porque tem especulação com derivativos para valorizar a moeda. Sobre o BC, afirmou "acho que Campos Neto não está fazendo o que deveria fazer corretamente. Vou escolher pessoa à presidência do BC que seja responsável".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao Valor, Campos Neto, disse que o Comitê de Política Monetária (Copom) está unido para trazer a inflação de volta para a meta, em um cenário em que as expectativas estão desancoradas. "Se tem uma incerteza em relação à meta, a nossa função é falar com o Executivo, mostrar que precisamos fazer o decreto da meta, explicar o decreto da meta, dizer que o governo está comprometido com essa meta no médio prazo. E foi isso que foi feito", disse.