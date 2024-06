Dívida Bruta do Governo Geral sobe a 76,8% do PIB em maio, aponta BC

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) cresceu 0,5 ponto porcentual do Produto Interno Bruto (PIB) entre abril e maio, de 76,3% para 76,8%, informou o Banco Central. Em dezembro do ano passado, ela era de 74,4% do PIB.

Em reais, a DBGG passou de R$ 8,424 trilhões em abril para R$ 8,523 trilhões em maio, uma alta de pouco menos de R$ 99 bilhões.

O pico da série da dívida bruta foi alcançado em dezembro de 2020, quando ela atingiu 87,6% do PIB, em virtude das medidas fiscais adotadas no início da pandemia de covid-19.