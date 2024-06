Campos Neto: vários países têm sistema engessado para corte de gastos, não só Brasil

O presidente do Banco Central afirmou também que a relação entre dívida e crescimento é um tema em discussão no mundo pós-pandemia e que o custo da dívida tem implicação para o crescimento globalmente, analisando o cenário de médio prazo.

Ele citou trabalhos que mostram que para países com a relação dívida/PIB acima de 60%, o estímulo fiscal tem efeito negativo sobre o produto.

"Quando a dívida é alta, o governo está competindo por fundos com o setor privado. Ao mesmo tempo, com a queda de credibilidade do governo, os juros acabam aumentando. À medida que o quadro se agrava, os governos passam a se financiar mais no curto prazo", disse Campos Neto.