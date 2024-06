Bolsas de NY caem no dia após sinais de força da economia dos EUA, mas saltam no semestre

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, 28, incapazes de sustentar o ímpeto que, na abertura, chegaram a impulsionar os índices S&P 500 e Nasdaq a níveis recordes. Ainda assim, os mercados acionários acumularam fortes ganhos no acumulado do primeiro semestre, marcado pelo entusiasmo pela inteligência artificial.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em baixa de 0,12%, aos 39.118,86 pontos; o S&P 500 perdeu 0,41%, a 5.460,48 pontos; o Nasdaq cedeu 0,71%, a 17.732,60 pontos. Em junho, houve ganhos de 1,12%, 3,47% e 5,96%, respectivamente. No trimestre, Dow Jones caiu 1,72%, S&P 500 se valorizou 3,93% e Nasdaq teve incremento de 8,26%. Já no primeiro semestre, as altas foram de 3,79%, 14,48% e 18,13%, respectivamente.

Wall Street abriu o pregão em tom positivo, depois que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) confirmou a desaceleração da inflação nos Estados Unidos em maio.