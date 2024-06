Bolsas da Europa ensaiam recuperação, à espera do PCE dos EUA, mas risco político pesa em Paris

Por Sergio Caldas

São Paulo, 28/06/2024 - As bolsas europeias ensaiam recuperação de perdas de ontem na manhã desta sexta-feira, à espera de dados de inflação dos EUA, mas a de Paris opera em baixa desde a abertura, sob o peso do risco político das eleições legislativas francesas do fim de semana.

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta de 0,22%, a 513,74 pontos. Apenas o subíndice do setor petrolífero e de gás avançava 1%, em meio à força das cotações do petróleo, enquanto o de bancos subia 0,60%.