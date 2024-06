Bolsas da Ásia fecham em alta, em dia de recuperação, à espera do PCE dos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/06/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, em um movimento de recuperação de perdas de ontem, enquanto investidores aguardam dados da inflação dos EUA que podem influenciar a trajetória dos juros básicos americanos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O índice japonês Nikkei subiu 0,61% em Tóquio, a 39.583,08 pontos, com o impulso de ações de fabricantes de máquinas, trading companies e bancos, à medida que a recente fraqueza do iene melhora a perspectiva de lucros, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,49% em Seul, a 2.797,82 pontos, o Taiex registrou ganho de 0,55% em Taiwan, a 23.032,25 pontos, e o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com alta marginal de 0,01%, a 17.718,61 pontos.