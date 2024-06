BCE/Villeroy de Galhau: queda da inflação sugere fim do período de volatilidade, mas há riscos

A rápida queda da inflação na zona do euro e nos EUA sugere que a economia global está no fim do período de alta volatilidade, apontou o dirigente do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau. Contudo, ele destacou que ainda há riscos que podem resultar em persistência desta volatilidade.

"Dados têm ruídos inerentes e há riscos em reagir a notícias voláteis. Nesse ambiente inflacionário, nossa postura guiada por dados não significa 'rapidamente guiada'", afirmou Villeroy, em discurso preparado para evento. "Estamos ganhando maior confiança nas projeções e mais espaço para desconsiderar pequenas irregularidades no processo de desinflação."

O dirigente citou particularmente os fatores de oferta menos favoráveis e a probabilidade de choques exógenos - por exemplo, mudanças climáticas e tensões geopolíticas - como dois grandes riscos que precisam ser acompanhados de perto por bancos centrais, inclusive com investimentos maiores em "modelos granulares" para analisar choques econômicos.