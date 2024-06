BC da Colômbia corta taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 11,25%, em decisão dividida

O Banco Central da Colômbia decidiu nesta sexta-feira, 28, reduzir sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 11,25%. Quatro diretores votaram com a maioria, enquanto dois preferiam um corte maior, de 75 pontos-base (um diretor estava ausente).

Em comunicado, o banco central diz que a inflação no país em maio ficou em 7,2%, na leitura anual, inalterada ante o mês anterior. O núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como alimentos, desacelerou de 6,4% a 6,1% na mesma comparação.

As expectativas de inflação no mercado de dívida pública seguiam "relativamente estáveis", embora apontem para trajetória de queda com o tempo, mas "seguem acima da meta até fins de 2025".