Projeção do BC no Relatório de Inflação para IPCA é de 0,33% em junho e 0,12% em julho

O Banco Central divulgou nesta quinta-feira, 27, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), suas projeções de inflação de curto prazo, que abarcam os meses de junho a setembro.

A previsão do BC para o IPCA - o índice oficial de inflação - para junho é de 0,33%. Já a projeção para julho é de 0,12% e, para agosto, é de 0,07%. A estimativa para setembro é de 0,21%.

Segundo o documento, a inflação mensal tende a ser menor nos próximos meses, com alguma contribuição de fatores sazonais, mas o índice acumulado em 12 meses não diminuirá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em relação à composição da inflação esperada, o documento pontua que os preços de alimentos, que tiveram alta acentuada no trimestre encerrado em maio, devem ter uma variação menor nos próximos meses. "Contudo, o segmento deve apresentar variação menos benigna do que a típica para o período, com impacto das enchentes no Rio Grande do Sul e do clima seco no Sudeste e no Centro-Oeste", diz o documento.

O RTI explicou que a variação menor de preços administrados terá a contribuição do fim dos efeitos do reajuste de preços máximos de medicamentos, que ocorreu em abril, das menores variações em energia elétrica e da perspectiva de estabilidade no preço da gasolina, após alta nos trimestres anteriores.