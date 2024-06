Projeção de déficit em transações correntes em 2024 passa de US$ 48 bi para US$ 53 bi, diz BC

O Banco Central (BC) ampliou a sua projeção de déficit nas transações correntes em 2024, de US$ 48 bilhões para US$ 53 bilhões. A revisão consta no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado nesta quinta-feira, 27, pela autoridade monetária. A projeção de entradas líquidas de Investimento Direto no País (IDP) passou de US$ 70 bilhões para US$ 65 bilhões. O BC revisou a projeção de saldo líquido de investimento estrangeiro em carteira, incluindo ações e títulos de renda fixa, de US$ 10 bilhões para zero.