Lula diz que está em curso uma 'operação pente-fino' nos ministérios para revisar gastos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que está em curso uma "operação pente-fino" nos ministérios para revisar gastos públicos, mas disse que "todos os pobres vão continuar com programas sociais. Em entrevista à Rádio Itatiaia, nesta quinta-feira, 27, Lula afirmou que "sempre tem lugar para cortar" no orçamento, mas que serão cortados de benefícios sociais apenas aqueles que não tiverem direito.

Lula completou: "Eu só posso dizer o seguinte. Se houver gente que não tem direito recebendo, será cortado, mas todos os pobres vão continuar com os seus programas sociais, porque se o Estado não cuidar dessa gente, essa gente morre de fome."

O presidente também voltou a criticar a desoneração da folha de pagamentos e afirmou que "o Brasil tem muito subsídio", em referência à perda de arrecadação pelo governo.

Lula também pregou o aumento de investimentos no Brasil e relembrou uma declaração que deu mais cedo, durante o "Conselhão", sobre eventuais apostas no fortalecimento do dólar ante o real representarem perda de dinheiro. "Há uma parte de pessoas que querem viver de especulação. Tem gente apostando no dólar para enfraquecer o real", declarou.