Juros: taxas desaceleram alta com dados do Caged, Lula e virada do dólar para baixo

Os juros futuros fecharam em alta a sessão desta quinta-feira, 27, em que prevaleceram os fatores domésticos ante o alívio visto na curva dos Treasuries. As máximas foram registradas pela manhã, com a leitura do Relatório de Inflação (RI) combinada à entrevista dos dirigentes do Banco Central e o novo avanço do dólar que impuseram uma postura defensiva aos agentes. À tarde, houve certa descompressão iniciada após os dados do Caged abaixo do esperado e consolidada com virada do dólar para baixo e declarações do presidente Lula.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,625%, de 10,622% ontem no ajuste. O DI para janeiro de 2026 projetava taxa de 11,32%, de 11,26% ontem no ajuste. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,73% (de 11,65%) e o DI para janeiro de 2029, taxa de 12,13%, de 12,07%.

Ainda que as taxas tenham melhorado ao longo da sessão, o mercado de juros mostrou-se mais resistente a ajustes em relação aos demais ativos locais, não conseguindo, por exemplo, zerar o avanço, como ocorreu com o dólar. Até porque a moeda segue no nível incômodo de R$ 5,50, considerado preocupante para o cenário inflacionário. "Os agentes já colocaram a alta da Selic no mapa de riscos muito a reboque do dólar, o que leva os investidores a se protegerem no DI", afirma o diretor de Investimentos da Nomos, Beto Saadia.