IGP-M desacelera a 0,81% em junho, após alta de 0,89% em maio, revela FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a 0,81% em junho, após alta de 0,89% em maio, informou nesta quinta-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com esse resultado, o índice acumula alta de 2,45% nos últimos 12 meses.

O resultado do IGP-M nesta leitura veio abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava desaceleração do índice a 0,85%. As expectativas variavam de 0,64% a 0,97%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O movimento desta leitura do IGP-M foi puxado pelo arrefecimento do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), a 0,89%, após subir 1,06% em maio. Também houve avanço do Índice de Preços ao Consumidor (0,44% para 0,46%) e do Índice Nacional de Custos da Construção (0,59% para 0,93%).