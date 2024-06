Grano Alimentos capta R$ 70 milhões via CRA Social, em parceria com Itaú BBA

A Grano Alimentos anunciou a captação de R$ 70 milhões por meio de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) rotulado como Social. A captação - a primeira emissão no mercado de capitais realizada pela empresa de vegetais congelados de Serafina Corrêa (RS) - foi coordenada pelo Itaú BBA. O prazo para aplicação do montante é de até dois anos e meio, e para pagamento é de cinco anos, disse o CFO da Grano, Wilrobson Bassiano.

O processo para o CRA foi acelerado pela resolução 5.118 do Conselho Monetário Nacional (CMN), do início de março, que restringiu às empresas ligadas ao agro o lançamento de CRAs, completou.

Segundo o executivo, o valor vem para reforçar o compromisso da companhia com agricultores familiares, que representam 92% dos parceiros da Grano e estão distribuídos em mais de 30 municípios gaúchos. Um valor equivalente será destinado ao fomento da agricultura familiar ou de produtores que tenham sido atingidos pelos eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul, disse o executivo.