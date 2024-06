GPA vende 71 postos de combustíveis por R$ 200 milhões; Grupo Ultra leva 49 por R$ 130 milhões

A Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) concluiu nesta quarta-feira a assinatura dos contratos definitivos para a venda das operações de 71 postos de combustíveis. Somente o Grupo Ultra comprou 49 postos no Estado de São Paulo por R$ 130 milhões. A informação foi confirmada pelo Ultra em comunicado ao mercado, nesta noite.

O valor total da transação, incluindo os 71 postos, corresponde a aproximadamente R$ 200 milhões. As outras 22 operações, localizadas em mais oito Estados brasileiros, são representadas por outros compradores, informou o GPA, sem revelar nomes desses compradores.

Do montante de R$ 200 milhões, R$ 138 milhões serão pagos até o final de 2024, mediante a conclusão de certas condições precedentes, incluindo o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), segundo o GPA. As parcelas remanescentes representam R$ 62 milhões, mediante a conclusão de outras condições precedentes que objetivam a transferência definitiva dos postos para os compradores de cada região, informou.