FMI exorta autoridades dos EUA a concluírem reformas bancárias previstas por Basileia III

O Fundo Monetário Internacional (FMI) exortou as autoridades americanas a concluírem as reformas de regulação bancária previstas no âmbito do acordo de Basileia III. A recomendação aparece no documento sobre os resultados da revisão periódica na missão do Artigo IV da instituição.

Entre as medidas, o FMI defendeu que os Estados Unidos devem aplicar regras de capital similares para todos os bancos com mais de US$ 100 bilhões em ativos. Também argumentou em favor do fortalecimento de práticas de supervisão, de potenciais ajustes nos limites de cobertura para o seguro de depósitos e da recalibração dos testes de estresse conduzidos pelo Federal Reserve (Fed).

"Existe também uma necessidade contínua de aumentar a resiliência das empresas hipotecárias não bancárias, especialmente tendo em conta o papel crítico que desempenham no serviço de uma parte considerável das hipotecas dos EUA", diz o documento.