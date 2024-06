Dólar recua em linha com exterior em meio a RTI e commodities

O dólar opera em baixa ante o real e no exterior nesta quinta-feira, 27, em meio à leitura do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) e alta de commodities. Investidores aguardam a ultima leitura do PIB dos EUA e da inflação medida pelo PCE no primeiro trimestre (9h30). No mercado Local, o BC revisou no RTI a projeção de crescimento do PIB de 2024 de 1,9% para 2,3%, e para o hiato do produto ao fim do ano de -0,6% para -0,4%. A avaliação é de que o hiato do produto passou de valores levemente negativos para valores em torno da neutralidade. A chance de estouro do teto da meta de inflação em 2024 é de 28% (de 19% em março). A projeção de déficit em transações correntes neste ano passou de US$ 48 bilhões para US$ 53 bilhões. O BC também manteve a estimativa para o IPCA de 2026, em 3,2%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mais cedo, o IGP-M desacelerou o ritmo de alta a 0,81% em junho, após subir 0,89% em maio. O resultado de junho ficou levemente abaixo da mediana do projeções Broadcast (0,85%). A confiança do comércio caiu 1,2 ponto em junho, a 90,3 pontos, enquanto a confiança de serviços cedeu 0,2 ponto em junho, a 94,0 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas.

Já o IBGE informou que o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou alta de 0,45% em maio ante avanço de 0,67% em abril. No começo da tarde, o mercado deve acompanhar ainda a publicação do saldo do Caged de maio (14h30), para o qual o mercado espera criação líquida de 200 mil vagas com carteira assinada, após saldo positivo de 240.033 em abril. O alívio no dólar pode estar sendo limitado pela alta dos rendimentos dos Treasuries, antes do PIB dos EUA e com investidores no aguardo do principal indicador da semana para os mercados, a inflação de maio medida pelo PCE nos EUA, que sai amanhã.