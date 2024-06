Dirigente do Fed diz que defenderá corte de juro assim que ganhar mais confiança do rumo à meta

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que defenderá corte nos juros norte-americanos assim que ganhar mais confiança de que a inflação está em queda sustentada rumo à meta de 2%. Em discurso divulgado nesta quinta-feira, 27, Bostic revelou que ainda vê possibilidade de uma redução no quarto trimestre de 2024 e expressou otimismo com o progresso dos preços nos EUA.

Na visão dele, a inflação está se movendo na direção correta e as pressões inflacionárias parecem estar mais contidas. O dirigente também nota dificuldades do setor de serviços em repassar preços elevados para os consumidores.

Além disso, ele nota uma "desaceleração ordenada" nos dados do Produto Interno Bruto (PIB) e mercado de trabalho dos EUA, junto a um equilíbrio entre oferta e demanda.