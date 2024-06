Dez produtos concentraram 23,4% da receita líquida da indústria nacional em 2022, mostra IBGE

Os dez principais produtos industriais brasileiros concentraram 23,4% da receita líquida de vendas da indústria nacional em 2022, participação superior à fatia de 22,9% vista em 2021. Os dados são da Pesquisa Industrial Anual (PIA) - Empresa e Produto, divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os óleos brutos de petróleo, ou petróleo bruto, subiram da segunda posição em 2021 para a liderança do ranking de receita em 2022, com participação de 5,3% do total nacional, somando R$ 274,5 bilhões.

"O aumento da cotação do barril de petróleo contribuiu para este cenário, e fez com que o produto ganhasse uma posição no ranking", explicou Synthia Santana, gerente de análise estrutural do IBGE, em nota oficial.