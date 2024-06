Desastre ambiental no RS segue influenciando negativamente confiança do comércio, diz FGV

O desastre que aflige o Estado do Rio Grande do Sul permaneceu influenciando negativamente a confiança do empresário do comércio pelo segundo mês consecutivo, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Comércio (Icom) recuou 1,2 ponto na passagem de maio para junho, para 90,3 pontos, a segunda queda consecutiva. Em médias móveis trimestrais, o indicador diminuiu 0,1 ponto, após seis altas seguidas.

"Em junho, a confiança do comércio recua pelo segundo mês consecutivo, apesar de em menor escala", avaliou Geórgia Veloso, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Conforme a economista, apesar do pessimismo, houve redução nas reclamações sobre o volume de demanda atual, que no mês anterior foram mais expressivas e disseminadas, enquanto no mês atual, apenas três segmentos se mantiveram pessimistas no indicador.